Kılıçdaroğlu - Akşener - İmamoğlu üçgeninde Saraçhane’deki adaylık tiyatrosunun yol açtığı gerilim, giderek büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal KIılıçdaroğlu, İmamoğluna ayar çekip Akşeneri iç işlerimize karışma, baba oğul arasına girme şeklinde ikaz etti. Akşenerden de bu çağrıya çok sert bir yanıt geldi. Öte yandan Akşenerin selden kütük çalma, Kılıçdaroğlundan rol çalma heveslisi olduğunu söyleyen CHPli Barış Yarkadaş, Saraçhanede yaşananların CHP kitlesinin kafasını karıştırdığını dile getirdi. Yarkadaş, Akşener, bu süreçte en çok zararı Altılı Masa ve İmamoğlu’na verdi dedi.