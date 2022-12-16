CHPde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında süregelen adaylık savaşında her geçen gün vites yükseliyor. İmamoğlu son olarak Meral Akşener ile ittifak yaparak Saraçhanede adaylık tiyatrosuna girişti. Bu gelişme sonrası CHP medyası da birbirine girdi. Ekrem İmamoğluna yakınlığıyla bilinen Halk TV ve fondaş TELE 1 arasında Kumpas İmamoğluna mı, Kılıçdaroğluna mı? kavgası patlak verdi. TELE 1in Yayın Yönetmeni mangır Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlundan korkuyorlar diyerek Halk TVyi ve Levent Gültekini hedef tahtasına oturttu. O sırada Halk TV ekranlarındaki Barış Pehlivan da Kılıçdaroğluna Almanya konusunda tepki gösterdi. Takvim.com.tr süreci ve CHP içerisindeki Ekremci - Kemalci unsurları sizler için ele aldı.