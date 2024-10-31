Özgür Özele karşı kurultay hazırlıklarında olduğu konuşulan Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özerin tutuklanması sonrası siyasi şova soyundu. Özelin İstanbulda olmayışını fırsat bilen İmamoğlu ön alıp CHP ve DEMlileri adliyeye önüne yığdı. Ismarlama bir şekilde Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı. Ortaya çıkan tablo Saraçhane vol 2.0 yorumlarını da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğluna Saraçhane operasyonu çeken İmamoğlunun Özele de Çağlayan kumpası kurması sonrası gözler CHP Genel Merkezine çevrildi.