CHP Saraçhanedeki sokak terörü sonrası Beyazıtta da kutsal, manevi ve tarihi değerlerimizi hedefe koydu. Yatsı ezanını bastırmak için megafonlar kullanıldı. Gazzeyi istismar malzemesi haline getirip İstiklali karıştıran CHPliler Beyazıttaki Filistin bayraklarını kaldırmaya teşebbüs etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nün girişindeki kapıda yer alan Fetih Suresi’nin 3. ayeti ve Sultan Abdülaziz’in tuğrasının silindiği bir görsel paylaştı. Fetih Suresi ve Osmanlı tuğrasının yerine Roma rakamlarıyla 1943 yazılması dikkatlerden kaçmadı.