Bir sağa bir sola zıplayıp anlamsız hareketler sergileyen ve sahnede kulak tırmalayan bağırışlara imza atan şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin oyuncak araba içine zulalanması dikkat çekerken, baskın sırasında şarkıcının uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattığı öğrenildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Kalben ifadesinde, İçiciyim ben uyuşturucu satmıyorum dedi. Kalben aynı zamanda aile ve toplum yapısını dinamitleyen küresel sapkınlık projesi LGBTnin de yılmaz savunucularından.