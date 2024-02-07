CHPli Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBBnin kara propaganda ve algı operasyonlarını sürdürmek için trol ağı beslediği bir kez daha ortaya çıktı. CHP içinde güç savaşı veren Kemal Kılıçdaroğluna yakın Tolgahan Erdoğan İBB güdümündeki trol ağını ifşa etti. Ekrem İmamoğlunun sağ kolu Murat Onguu işaret eden Tolgahan Erdoğan, Ekrem Edit, Editlerin Efendisi, Yankı Haber ,Gençliğimiz Var gibi bir çok hesabın İBB kontrolünde olduğunu söyledi. Söz konusu hesapların İBB iştiraki Medya A.Şde çalışan kişiler tarafından yönetildiğini belirten Erdoğan, Peki İstanbul Planlama Ajansı bu işin neresinde? Selin Sayek Bökenin de sıkça ziyaret ettiği İPAnın Floryada ki kampüsünde bu isimlerin sürekli bir araya gelmeleri de ayrı bir soru işareti. dedi. Erdoğan bazı gazetecilerin de bu ağın bir parçası olduğunu söyledi.