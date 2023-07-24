Ekrem İmamoğlunun Alternatif olağanüstü kurultay ile Kılıçdaroğlunu devirme planı yaptığı zoom cuntasının ifşa olması sonrası CHPde sular durulmuyor. Paralel ihtilal sonrası Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ikilisi CHP Belediye Başkanları Toplantısında ilk kez yüz yüze geldi. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıda İmamoğlu, Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil dedi. Kılıçdaroğlu ise Bu bir Britanya sözüdür. Britanya mezarlıkları vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle doludur sözleriyle resti çekti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur diyen Kılıçdaroğlu, zoom cuntasına kalkışan İmamoğluna yerin belediye, haddini hududunu bil ayarı da verdi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.