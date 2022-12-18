Son dakika haberi! 6lı masadan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Saraçhanedeki mağduriyet tiyatrosu sonrası perde arkasında yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladı. A Haber canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP kulislerinde konuşulan bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Sayan, Görüştüğüm CHP’li isimler Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’ndan istifasını istediğini söyledi” dedi. Kılıçdaroğlunun İmamoğlunu bir dahaki seçimlerde aday göstermeyeceğini söyleyen Sayan, Akşeneri de CHPyi bölmekle suçladı.