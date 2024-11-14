Cumhuriyet Halk Partisili belediyelerin karıştığı konser vurgunu Türkiyenin gündemine oturdu. Özellikle Ankarada afişe olan skandallar sonrası Mansur Yavaş kameralar karşısında itirafta bulunmak zorunda kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konser vurgununa ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın İlçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenilirken Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti ve reesen soruşturma başlatıldı.