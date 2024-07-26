Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Moci olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani müşteki-sanık olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzanın Göktürkte bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı.