Son dakika haberleri... Fatih Terim Fonu adı altında başta Muslera, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu olmak üzere ünlü futbolcular ve birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk kez dinlenen Denizbank yöneticilerinden Sermin Tekin, Fatih Terimin Arda Turan ve Emre Belözoğluna Seçil benim kızım gibidir dediğini ve Erzana ulaşmak isteyen bir kişinin On yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım dediğini söyledi. Öte yandan mahkemede şikayetçi sıfatında bulunan Kardiyoloji uzmanı bir doktor ise paraları Seçil Erzan’a değil de Nazlı Can’a verdiğini ifade etti.