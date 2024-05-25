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Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim 'Seçil Erzan kızım gibidir' demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı / 24.05.24

Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim 'Seçil Erzan kızım gibidir' demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı / 24.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Seçil Erzan hakim karşısında! Denizbank yöneticileri ilk kez tanık: Fatih Terim 'Seçil Erzan kızım gibidir' demiş | Dikkat çeken Nazlı Can detayı / 24.05.24

Takvim 06:59
02

Romanya ‘çocuklarımızdan değerli değil' demişti! AB ülkesinde 65 bin sokak köpeği için kanun uygulandı / 24.05.24

Takvim 03:06
03

Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar / 24.05.24

Takvim 03:38
04

Başkan Erdoğan'dan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı / 24.05.24

Takvim 06:57
05

Son dakika trasnfer haberi... Galatasaray Süper Lig'İn eski gol kralını alıyor! Okan Buruk istedi Cedric Bakambu'dan sonra bir sürpriz daha geliyor / 24.05.24

Takvim 02:50
06

Lahey’den İsrail'e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah'ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı! / 24.05.24

Takvim 06:57
07

Montella'dan sürpriz: A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı | Kamp programı belli oldu / 24.05.24

Takvim 06:55
08

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: Milli muharip uçağı KAAN’ın üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak / 24.05.24

Takvim 05:26
09

Doğal gaz üretiminde yeni rekor: "Günlük 5 milyon metreküpe ulaşmış durumdayız"

Takvim 03:47
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