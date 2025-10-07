Son dakika haberi! Ünlü futbolcuların yer aldığı Yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık davasında esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Seçil Erzanın 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Mütalaada, sanıklar Nazlı Can, Ali Yörük, Atilla Yörük, Nur Erkasap ve Hüseyin Eligülün nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenirken, müşteki-sanık Süleyman Aslan hakkında ise tefecilik suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası öngörüldü.