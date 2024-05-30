Yüksek karlı fon dolandırıcılığında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Denizbank yöneticilerinin de dinlendiği duruşmanın ardından Fatih Terim de müşteki olarak dava dosyasına girdi. Hazırlanan birleştirme talepli iddianame ana dava dosyasıyla birleştiğinde mağdurların sayısı 29a yükselecek. Terimin, ifadesinde Seçil Erzana fon ile alakalı bir para ödemediğini söylerken 3 milyon dolar hala gönderilmedi. dediği öğrenildi. Öte yandan hazırlanan yeni iddianamede hesap hareketlerinde yer almayan bir ekleme yapıldığı ifade edildi. Öte yandan bugün devam edilen duruşmada Erzan, futbolcu Semih Kayanın 3 valiz parayla iki kez bankadan çıktığını söyledi. Banka çalışanları için mahkeme zorla getirme kararı verdi. İşte detaylar...