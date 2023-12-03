Seçil Erzanın futbol dünyasını sarsan ponzi vurgununda sis perdesi aralanmaya devam ediyor. Yüksek gelirli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan Fernando Muslera, Semih Kaya, Emre Çolak, Musa Mert Çetin, Ayhan Akman gibi futbol camiasının tanınan isimlerinin parasını kaptırdığı konuşulurken Seçil Erzana gönderilen WhAtsapp mesajları da ortaya çıktı. Emre Çolakın Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım? dediği; Mert Çetinin Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna şeklinde mesaj attığı gözlemlendi.