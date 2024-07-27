Son dakika haberi! Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan ve Nur Erkasap hakkında yeni iddianame hazırlandı. Erzan şüpheli, Nur Erkasap müşteki-şüpheli, Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı ise müşteki olarak yer aldı. Erkasapın, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Erzanın ise Erkasapa yönelik dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.