Seçim kanunu ne zaman yürürlüğe girer? TBMM Başkanı Şentop: Haziran 2022'ye kadar tamamlanması lazım / 22.09.21

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Son dakika haberleri... Seçimler ne zaman yapılacak? Seçim kanunu ne zaman yürürlüğe girer? Bu iki soru son günlerde kamuyounun en çok merak ettiği konulardan. TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı son dakika açıklamasında "Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla Haziran 2022'ye kadar seçim kanunun tamamlanması lazım." ifadelerine yer verdi. Peki seçimler ne zaman yapılacak? Seçim kanunu ne zaman yürürlüğe girer? İşte detaylar...