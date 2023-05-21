14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP, afet gölgesine adeta kin kustu. Yapılan yardımlar haram edildi, sosyal medyadan hakaretler yağdı. Yaşnan bu gelişmelerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğanın gençlik buluşmasında söz alan depremzede genç Hacer Özgün yapılan çirkin saldırıları eleştirdi. Özgün, Onlar yeri geldiği zaman aşırı özgürlükçü, aşırı çağdaş, aydın ve insanlara hak, hukuk tanıyan kişiler olduklarını belirtiyordu. Bize aslında insanlık için yardım ettiklerini düşünüyorduk. Ama onlar bize oy için yardım etmiş, aşırı üzgünüm. diye konuştu.