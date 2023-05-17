CHP ve fondaşlarının düşüncesinin aksine deprem bölgesindeki vatandaşlar büyük oradan Başkan Erdoğana 14 Mayıs seçimlerinde destek verdi. Önce sosyal medyada ardından fondaşı Sözcüde depremzedelere kin kusan CHPliler son olarak misafir ettikleri depremzedeleri kapı dışarı etti. Seçim sonrası yaşanan rezaletler sonrası bir depremzede CHPlilere hiç unutamayacakları bir ders verdi. Elbistan depreminde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHPli Kemal Kılıçdaroğluna 2.5 lira havale gönderdi. Havale açıklamasında, Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz ifadeleri yer aldı.