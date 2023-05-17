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Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz" / 16.05.23

Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz" / 16.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Seçim üzerinden depremzedelere saldıran CHP ve fondaşlarına 2.5 liralık tokat: "Haram edenlere iletirsiniz" / 16.05.23

Takvim 01:09
02

Seçim gecesi muhalefet seçmenini aldatan kronik tetikçi Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldı: Daha fazla dert olmamam gerek / 16.05.23

Takvim 01:19
03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'den çirkin provokasyon! Türk bayraklarına saldırıp yolları kestiler / 16.05.23

Takvim 00:33
04

Memura ve emekliye kademeli zam: Temmuz'da milyonların maaşı artıyor! 3600 ek gösterge nasıl yansıyacak?

Takvim 02:38
05

CHP’li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in eşi depremzedelere nefret kustu: Atatürk yanlış milleti kurtarmış / 16.05.23

Takvim 01:06
06

Fener’de Rota İskoçya: Rangers'ın yıldızı kent ile anlaşan Fenerbahçe Ada'ya kamp kurdu! / 17.05.23

Takvim 01:03
07

İşte AK Parti ve CHP arasındaki devasa fark! Bir yanda depremzede vatandaşa zulüm eden CHP, diğer yanda tüm Türkiye’yi kucaklayan Başkan Erdoğan / 16.05.23

Takvim 05:06
08

Ersan Şen 7'li koalisyonu topa tuttu: Ben bile sana oy vermedim, milliyetçilerden zırnık oy alamazsın / 16.05.23

Takvim 02:23
09

Kemal Kılıçdaroğlu'na bel bağlayan FETÖ'nün haşhaşi trolleri sosyal medyada ağladı / 16.05.23

Takvim 02:01
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