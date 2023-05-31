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Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topladı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar / 30.05.23

Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topladı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar / 30.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Seçim zaferi sonrası ilk MYK! Başkan Erdoğan A Takımı'nı topladı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar / 30.05.23

Takvim 03:55
02

Koltuğu kurtarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun formülü: Ara MYK! Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'a yol gözüktü / 31.05.23

Takvim 00:00
03

2023'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı

Takvim 00:00
04

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! / 31.05.23

Takvim 00:00
05

Seçimin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı! Hangi parti kaç vekil çıkardı? / 30.05.23

Takvim 01:37
06

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu! / 30.05.23

Takvim 01:16
07

Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti / 30.05.23

Takvim 03:19
08

ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor / 30.05.23

Takvim 02:05
09

Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 31.05.23

Takvim 02:33
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