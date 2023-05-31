Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçim zaferinin ardından MYKyı topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kaybeden hiçbir vatandaşın olmadığının altını çizen Çelik, Bu demokrasi sınavında cumhurbaşkanlığı sistemi onay aldı dedi. CHPli Mansur Yavaşın manipülasyonlarına dikkat çeken Ömer Çelik, Seçim sürecinin en büyük yalanı hangisiydi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partinin terörist başını serbest bırakmaya çalıştığını söyledi şeklinde konuştu. Çelike yeni kabinenin ne zaman kurulacağı ve Mehmet Şimşekin görev alıp almayacağı da soruldu.