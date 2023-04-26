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Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... Öyle ki rakıya düştüler reklama bel bağladılar / 26.04.23

Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... Öyle ki rakıya düştüler reklama bel bağladılar / 26.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... Öyle ki rakıya düştüler reklama bel bağladılar / 26.04.23

Takvim 03:24
02

Kılıçdaroğlu'ndan gazı aldılar 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar! Kandil'in bölücü uzantısı HDPKK'dan Cumhur İttifakı'na küstah tehdit / 26.04.23

Takvim 02:33
03

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da umduğunu bulamadı: 60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar / 26.04.23

Takvim 01:01
04

7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı / 26.04.23

Takvim 02:31
05

PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" / 26.04.23

Takvim 05:31
06

Cimbom’un parolası 12: Zirvede yer alan Galatasaray kağıdı kalemi eline aldı! / 26.04.23

Takvim 04:16
07

Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık / 26.04.23

Takvim 01:20
08

Muharrem İnce, 7'li koalisyona 'son çağrım' diyerek verdi veriştirdi: Maskelerinizi tek tek düşürürüm / 25.04.23

Takvim 01:38
09

Kirli pazarlıklar bitti ötme vakti geldi! HDPKK'nın yedek lastiği Yeşil Sol Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı / 25.04.23

Takvim 01:52
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