Seçime 18 gün kala şişme anketlerle istikamet alan 7li koalisyon ve yandaşlarının ümitsizliği perçinleniyor. CHP yandaşı Sözcü TVde dip dalga şokuyla sarsıldı. Yayına konuk alınan siyaset bilimci AK Partiye desteğin sürdüğünü bildirip Sahada farklı bir sonuç görebiliriz deyince fondaşların bir anda yüzü düştü. AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen sembol projeleri tek tek sayıp paniğe kapılan İsmail Saymaz, Davutoğlu 2-3 yıl önce selamımla Anadoluyu ayağa kaldırırım demişti. Vakti gelmedi mi? Artık bir selamınızı verin Anadolu ayağa kalksın dedi. Gazeteci Cüneyt Özdemir de topa girdi. Özdemir, Erdoğan Kılıçdaroğlunun önünde, AK Parti hala birinci parti şeklinde konuştu. Öte yandan paniğe kapılan 7li ve türevleri rakı reklamına bel bağlayacak kadar alçaldı.