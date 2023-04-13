Terörün siyasi ayağı HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında hazine yardımına geçtiğimiz aylarda bloke konmuş ancak seçime günler kala bu bloke kaldırılmıştı. Bloke kararının kaldırılmasıyla HDPye seçim için 359.7 milyon TL ödeneceği bildirildi. Seçime girmeyen HDP, Yeşil Sol Parti operasyonu ile seçime gireceğini açıkladı. Bu durum HDPli belediyeler ve Kandil arasındaki para trafiğini bir kez daha gündeme getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Hazine yardımına konulan ihtiyati tedbiri AYM tarafından kaldırılan ancak seçime girmeyeceği açık olan HDPye, seçim dönemine özgü ekstra Hazine yardımı ödenmesi doğru mu? Seçim nedeni ile olağan yardımın iki katına denk gelen ilave 359,7 milyon lira, seçime girmeyecek bir partiye niçin ödensin ki? Hazine yardımının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, paravan bir başka partiye aktarılıp aktarılmadığı devletin ilgili birimlerince takip edilemez mi? ifadelerini kullandı.