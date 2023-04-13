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Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23

Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23

Takvim 03:14
02

Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi! / 13.04.23

Takvim 02:55
03

EYT'lilere maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?

Takvim 02:59
04

Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?

Takvim 03:17
05

PKK'dan 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! Kandil 'yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi: Bay bay Kemal'in eseri / 13.04.23

Takvim 02:18
06

Bu da oldu! HDPKK ile kirli ittifak sonrası CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları / 13.04.23

Takvim 01:31
07

Başkomutan Erdoğan'dan Türker Ertürk'e sağlı sollu 'TCG Anadolu' kroşesi! Sicili kirli CHP'li amiral artığının dosyasını açtık / 13.04.23

Takvim 03:21
08

BOTAŞ duyurdu! Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı

Takvim 01:11
09

Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok / 12.04.23

Takvim 01:02
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