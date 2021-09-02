Seçimlerde HDP'den istediğini alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de FETÖ'cü vatan hainlerine oynuyor! / 02.09.21

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Yıllardır girdiği hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni seçim politikası belli oldu. Kılıçdaroğlu son günlerde üst üste yaptığı KHK açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi yanına aldığı halde hezimetlerine yenisini ekleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu seferki hedefi FETÖ’cüler oldu. Kılıçdaroğlu bugün gerçekleştirdiği Nevşehir ziyaretinde KHK’lılar ile ilgili “Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin” dedi.