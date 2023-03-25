2023 seçimlerine giderayak muhalefetin siyasi yağmacılığı hız kazandı. Hükümetin KYK, ÖTV ve EYT konusunda hayata geçirdiği düzenlemere çöken Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de müjdesini Başkan Erdoğanın verdiği emekli zammını sahiplendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Biz söyledik yaptılar algısını yaydı, Kılıçdaroğluna dünya demokrasi tarihine geçti diyerek mübalağalı bir şekilde gaz dolumu yaptı. Öztrak bununla da yetinmedi... AK Parti öncülüğünde ilk olarak 2018de verilmeye başlanan emekli ikramiyesine de çökmeye yeltendi. Takvim.com.tr, geçmişte takoz olduğu hükümetin projelerine seçimlere giderayak çökmeye yeltenen CHPnin kirli yüzünü deşifre etti.