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Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü / 24.03.23

Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü / 24.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü / 24.03.23

Takvim 03:26
02

6'lıya Malatya'da tepki üstüne tepki... Vatandaş yuhaladı! Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu / 24.03.23

Takvim 01:26
03

İYİ tiyatro, danışıklı dövüş! Yavuz Ağıralioğlu her şeyi dedi bir 'istifa' diyemedi: Tüm bu yaygara parti tabanının gazını almak için / 24.03.23

Takvim 03:00
04

6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! Marmara Üniversitesi "Başkan Erdoğan'ın diploması yok" iftiralarını bozguna uğrattı / 24.03.23

Takvim 02:33
05

Galatasaray sağ bek pozisyonu için yeni sezondaki hedefini buldu / 25.03.23

Takvim 01:27
06

Dünya devi Barcelona, Arda Güler'i yakın takibe aldı / 25.03.23

Takvim 01:11
07

ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu / 24.03.23

Takvim 04:20
08

Yazıklar olsun! Depremzede vatandaş CHP zulmünü Başkan Erdoğan'a anlattı: Çadır için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı koştular / 24.03.23

Takvim 02:45
09

İYİ Parti'de çatlık! İsmail Tatlıoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt: Zamanlama üzücü / 24.03.23

Takvim 03:37
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