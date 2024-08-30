İstanbul Sefaköyde iki metrobüs çarpıştı. Feci kazada yaralıların olduğu öğrenilirken metrobüs seferleri iki yönlü olarak durduruldu. İki metrobüsün çarpıştığı anın görüntüsü de ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada 2 şoför ve 2 denetim amirinin gözaltına alındığı bildirilirken 1 kişinin hayatını kaybettiği yaralı sayısının da 53 olduğu açıklandı. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin kimliği belli olurken gözaltına alınan şoförün de ifadesi ortaya çıktı. Olayla ilgili hazırlanan ön raporda kazaya beyaz yol çalışmasının neden olduğu ifade edildi.