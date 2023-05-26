7’li koalisyonun Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yürümesi, Kemal Kılıçdaroğlu için Kandil elebaşlarından her gün yeni bir destek açıklaması gelmesi en çok şehit ailelerini yaralıyor. Oğlunu 2019 yılında Azez’de PKK’nın hain saldırısıyla şehit veren Recep Mermer, oğlunun şehit olurken üzerinde olan kamuflajı gösterip, Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKKya hainlere teslim etmek dedi.