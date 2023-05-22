14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, ikinci tur için milliyetçi pozları kesmeye başladı. Kılıçdaroğlunun bu riyakat tutumuna kimse inanmazken, şehit Ramazan Emetin ailesi ise çok sert tepki gösterdi. “HDP ile işbirliği yapan partilere karşıyım. Verenlere de yazıklar olsun, zehir zıkkım olsun diyen acılı aile, Demirtaşın karısı çıkıp konuşuyor “Evlatlarım babasız diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar. HDP ile bir olan şerefsizdir diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen? ifadelerini kullandı.