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Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifakını hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi / 22.05.23

Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifakını hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi / 22.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifakını hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi / 22.05.23

Takvim 03:18
02

HDP'li Hasip Kaplan'dan '28 Mayıs' tehdidi! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek" / 22.05.23

Takvim 02:12
03

CHP'den 'yerel özerklik' sözü almışlardı! HDP Güneydoğu'daki illeri 'Kürdistan' ilan etti: "Kılıçdaroğlu'na destek verdik yine vereceğiz" / 22.05.23

Takvim 04:18
04

Çalışan EYT'linin ücretine koruma! Maaştan kesinti olur mu? İş yerinde görev değişikliği yapılabilir mi?

Takvim 02:39
05

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatma seansı! Salona CHP'lileri doldurdu, gerçek ifşa olunca küfür yağdırdılar / 22.05.23

Takvim 05:26
06

Fenerbahçe Kolombiyalı golcüyü listesine aldı! / 22.05.23

Takvim 01:13
07

Ada’dan Nelsson’a kanca! Danimarkalı yıldız İngilizlerin gözdesi oldu / 22.05.23

Takvim 01:22
08

Seçim sonrası CHP deprem bölgesine kin kusmuştu! Gençlik buluşmasında depremzede gençten duygulandıran sözler: Onlar bize oy için yardım etmiş / 21.05.23

Takvim 05:43
09

PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği! Saklandığı inden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı: "İntikam alacağız" / 21.05.23

Takvim 03:01
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