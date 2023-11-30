Katil İsrail 7 Ekimden bu yana işgal altındaki Gazzeye bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden binlerce sivili katletti. Geçtiğimiz haftalarda torununu cennete uğurlarken çekilen görüntüsüyle yürekleri parçalayan Halid dedenin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Filistinli Halit dede, gözlerinden öperek cennete uğurladığı torunu Reem’in küçük küpesini kalbine en yakın yerde rozet gibi saklarken biricik torununun yiyemediği mandalinayı bile saklıyor. İşte dünyanın konuştuğu Halid dedenin hikayesi...