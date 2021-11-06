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7/24 Dinle Takvim Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi / 05.11.21
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi / 05.11.21

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi / 05.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan köşeye sıkışınca geri vites yaptı: Önce montaj dedi sonra özür diledi / 05.11.21

Takvim 02:44
02

AK Parti'den şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a çok sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir / 06.11.21

Takvim 01:13
03

İstanbul'da yoğun sis nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü! / 06.11.21

Takvim 01:07
04

Böyle canilik görülmedi! Beyoğlu'nda 23 yaşındaki Zehra Meraklı'yı felç eden dayak / 06.11.21

Takvim 01:15
05

İstanbul'da kan donduran olay: Varis tedavisi canından etti! Doktorun 6 yıla kadar hapsi isteniyor / 06.11.21

Takvim 01:20
06

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'i kızdıracak adaylık hamlesi: Belediye başkanları görevine devam etsin Erdoğan'ı en çok rahatsız eden kişi benim / 06.11.21

Takvim 01:14
07

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yatırımcılara Kanal İstanbul tehdidi: "Bu ihaleyi kim alırsa ağır bedeller ödeyecek" / 06.11.21

Takvim 01:10
08

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: İşlenmemiş kıymetli maden ithalatına düzenleme!

Takvim 01:34
09

Yerli otomobil TOGG’un ‘şarjı’ için geri sayım! 2 milyondan fazla elektrikli araç yollara düşecek / 06.11.21

Takvim 01:46
10

İstanbul'da 'kira ödemedin' cinayeti: Ölü ve yaralılar var! Ailecek tutuklandılar / 06.11.21

Takvim 02:16

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