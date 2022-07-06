Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Başkanı Bilge Gürs'ten Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bağışı için açıklama / 06.07.22

CHP’nin son yıllardaki en büyük algı operasyonu olan “128 milyar dolar” yalanı tescillendi. Mahkeme 128 milyar dolar yalanı nedeniyle CHPyi tazminata mahkum ederken bir üst mahkeme de itirazı reddetti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kendisine ödenen 60 bin liralık tazminatı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışladı. Konuyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Gürs, “Onur duyduk. Gurur duyduk. Buradan Sayın Berat Albayrak Bey’e çok teşekkür ediyorum. Maddi değerinden daha çok bizim için manevi değeri önemli” dedi.