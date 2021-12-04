Sel, su baskını, yıldırıma dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi! İstanbul da listede / 04.12.21

Meteorolojiden birçok il için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Son dakika açıklamasında yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul da uyarı listesinde yer alan illerimiz arasında! Peki bugün hangi illerde yağış var? Sel, su baskını, yıldırım uyarısı hangi iller için yapıldı? İşte Meteorolojiden gelen son dakika uyarısına göre yurt genelinde hava durumu.