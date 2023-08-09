Fenerbahçe transfer haberleri! Pepe, Ziyech, Jorginho iddiaları gündemede yer alıyor. Fenerbahçe yeni atağını yaptı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha bölgesine yapılacak takviyeler öncelikli hedefler arasında yer alırken, takımın teknik direktörü İsmail Kartalın savunma yönü kuvvetli bir orta saha arayışına özel bir önem verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Bakinin İngilterede olması ise transfer iddialarını güçlendirdi. İşte Fenerbahçenin merceğindeki o isim...