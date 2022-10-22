HDPKK - Selahattin Demirtaş gerilimi hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kandilin hakaret dolu hışmına uğrayan Demirtaş şimdi de HDPnin vetosuna takıldı. Eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan ile görüşmek isteyen Selahattin Demirtaşa partisi müsaade etmedi. Bir süre sonra da Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına başvurdu. Bu manidar adım yaşanan krizi gözler önüne serdi. Öte yandan yaşanan krizi perdelemek isteyen HDPKK, Selahattin Demirtaşla sorunumuz yok algısını yaymak için kolları sıvadı. Sancar, Demirtaşla bizim aramızda fikir farklılıkları olabilir; bu doğru. Fakat aramızdaki temel ayrılık cezaevi duvarlarıdır dedi.