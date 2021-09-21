Selçuk Bayraktar duyurdu: TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı / 20.09.21

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) yoğun ilgi çekti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının, hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteri göreceğiz" ifadelerini kullandı.