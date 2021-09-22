Selçuk Bayraktar: Gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek / 22.09.21

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TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki zirvede konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek" dedi.