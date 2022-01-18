Selçuk Bayraktar'dan MIT profesörü Max Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır / 17.01.22

Son dakika haberleri... ABDnin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technologyde MIT görev yapan profesör Max Tegmark skandal bir açıklamaya imza atarak İHA ve SİHAların üreticisi BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktarı hedef aldı. Selçuk Bayraktara burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum. ifadelerini kullanan Max Tegmarka Selçuk Bayraktardan yanıt gecikmedi. Bayraktar, Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır Biz topraklarımızı geri aldık Bundan da ancak gurur duyarız! ifadelerini kullandı.