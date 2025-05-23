T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 7. Etnospor Kültür Festivalinde Takvim.com.tr Özel İçerik Editörü Nur Demire açıklamalarda bulundu. Kültürel mirasın yaşatılmasının önemine vurgu yapan Bayraktar, festivalde farklı coğrafyalardan kültürlerin sergilenmesini insanlığın ortak hazinesine katkı olarak değerlendirdi. Bayraktar, bu tür etkinliklerin genç nesiller için hem eğitici hem de ilham verici olduğunu söyledi. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise aile vurgusu yaparak, 7den 70e herkesin kendisi için aktivite bulacağı ama bir arada yapabileceği zemin oluşuyor dedi.