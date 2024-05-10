6 Şubattaki asrın çifte felaketinde hayatını kaybeden ve evsiz kalan depremzedelerden çok etkilendiğini ifade eden sanatçı Selda Bağcan, yıllardır hayali olan vakfı kurmak için yasal işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Kendisinden çok daha fazla kazanan şarkıcılara çağrı yapan Bağcan, Özellikle çok para kazanan sanatçılarımıza sesleniyorum. Ben belki sizin kazandığınız paranın yüzde birini kazanıyorum ama vakıf kurdum. Mesela Tarkan mutlaka vakıf kurmalı. O hem çok sevilen hem de çok kazanan bir sanatçı. Tarkana sesleniyorum; lütfen vakıf kur. dedi.