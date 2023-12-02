Son dakika haberi! MASAK, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında inceleme başlatmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığının Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruştuma başlattığı ortaya çıktı. Ciğerci de tıpkı Dilan Polat gibi ‘Selin Beauty’ markası ile açtığı güzelllik merkezleriyle biliniyor. Son olarak kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polatın Şampiyonlar Ligi diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konma kararı verildi.