İstanbulda Semih Çelik tarafından işlenen korkunç cinayetlere ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Semih Çelikin kendi evinde katlettiği Ayşenur Halilin babası o günü anlattı. İfadesinde, kızının o gün evden Okula gidiyorum diyerek çıktığını, söyleyen acılı baba, Semih’in adını daha önce hiç duymamıştım. Neler olduğunu, polisin bizi emniyete çağırmasıyla öğrendik, ifadelerini kullandı. Öte yandan katil Çelikin ve gençlerin telefonlarından çıkacak veriler büyük bir soru işaretini de giderecek. İşte detaylar...