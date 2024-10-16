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Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık / 16.10.24

Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık / 16.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık / 16.10.24

Takvim 05:05
02

SIR 20 KM | Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu! Rojin boğuldu mu öldürüldü mü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı / 16.10.24

Takvim 03:35
03

Dudak uçuklatan rakam! Yunus Akgün imzayı atıyor / 16.10.24

Takvim 01:18
04

Talabani'den küstah sözler! Türkiye'ye 'işgalci' deyip PKK/YPG'ye "Kardeşlerim" dedi... Barzaniler ile Kandil'i masaya oturtma planı çöktü / 16.10.24

Takvim 03:02
05

Balkanların FETÖ'sü Baba Mondi'den soykırımcı İsrail'e açık destek: "Ben onların kardeşiyim" / 16.10.24

Takvim 06:46
06

CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv'e ulaştı! Hizbullah'tan savaş ilanı / 16.10.24

Takvim 00:18
07

Koç Üniversitesi'nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı! / 16.10.24

Takvim 01:06
08

Başkan Erdoğan Ankara'daki taksi durağını ziyaret etti / 16.10.24

Takvim 00:13
09

Mourinho daha iyisini istiyor! Milli ara sonrası Fenerbahçe'de değişim / 16.10.24

Takvim 01:34
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