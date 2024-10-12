Türkiyenin gündemine oturan korkunç cinayetleri işleyen ve ardından intihar eden Semih Çelik’in cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Telefonun en son Edirnekapı surlarında sinyal verdiği tespit edildi. Surlardaki geniş çaplı aramalar devam ederken, telefonun bulunmasının soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Tam da bu noktada Takvim.com.trnin gündeme getirdiği Satanist ayin meselesi önem kazanıyor. İşte detaylar...