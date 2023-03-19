4 partinin Kemal Kılıçdaroğlunda mutabık kalması üzerine masayı dağıtan Meral Akşener, kirli pazarlıkların ardından yeniden koalisyona geri dönmüştü. Kılıçdaroğluna olan soğuk tavrını sürdüren Akşener, İYİ Parti için hazırlanan afişlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çekilen fotoğrafını tercih etti. İYİ Parti, bu süreçte reklamlarda da CHP tarafından fonlanan medyayı tercih etmedi. TELE 1in Genel Yayın Yönetmeni foncu Merdan Yanardağ, İYİ Partinin kendilerine reklam vermemesi üzerine Akşeneri sert sözlerle hedef aldı.