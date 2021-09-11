Şenol Güneş tazminat | İşte Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinin perde arkası / 11.09.21

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Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar? Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda tepkilerin hedefindeki isim Şenol Güneş'ti. TFF'den dün yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Şenol Güneş, dün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeden sonra görevden ayrıldı. Yapılan toplantıda neler konuşuldu? Boşalan teknik direktörlük koltuğuna kim getirilecek? Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar? İşte toplantıda Şenol Güneş'in sarfettiği flaş sözler ve isimleri öne çıkan yeni teknik direktör adayları...