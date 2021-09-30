Sergen Yalçın 11 eksikle Ajax’a direnen takımını işte böyle hırslandırdı! Alaylı mesajları tek tek topladı / 30.09.21

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Çok zor şartlarda çıktığı Ajax deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle dönen Beşiktaş savaşçı futboluyla herkesin alkışını topladı. 11 eksiğe rağmen Hollanda deplasmanında güçlü rakibine 90 dakika boyunca direnen Siyah-Beyazlılar'ın müthiş mücadelesinin perde arkasında teknik direktör Sergen Yalçın var. Alınan bilgilere göre tecrübeli hoca, maç öncesinde sosyal medyada kendileriyle ilgili atılan alaycı mesajları topladı.