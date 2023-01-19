Türkiyenin seçim sath-ı mailine girdiği kritik süreçte 6lı masanın küçük ortakları DEVA ile Gelecek, HDPye ve PKKya yanlamayı ihmal etmiyor. Ahlaksızca BAYKARI hedef alan Ali Babacanın HDP ile olan flörtünün etkileri sürerken masanın %0.3lük küçük ortağı Ahmet Davutoğlundan da skandal bir hamle geldi. Davutoğlu, Ankarada sözde Kürdistan Azadi Hareketi Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi. Davutoğlu - Pirani görüşmesinde Kürtçe eğitim ve yeni anayasa çalışmalarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Öte yandan Piraninin başını çektiği bölücü oluşum Diyarbakırı sözde Kürdistan olarak tanımlıyor.