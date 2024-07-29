Fransanın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde yaşanan sapkın LGBT terörü, Hz.İsaya yapılan saygısızlık ve pedofili skandalına tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak ABDli merkezli teknoloji şirketi C Spire, reklamlarını çekme kararı aldığını bildirdi. Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Archimandrite Abdullah Yulio, yapılanların din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreç olduğunu ifade etti. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, akılalmaz bir savunmaya imza attı. Dünyadan gelen tepkilere rağmen Descamps, yaşananların toplumda hoşgörünün kutlanması hedefine ulaşıldığının göstergesi olduğunu savundu.