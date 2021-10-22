SGK bordro oyununa el koydu: Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek / 22.10.2021

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce çalışanı ilgilendiren, hem vergi hem prim kaybına yol açan bordro oyununa el koydu. Kurum işverenin kuruma bildirdiği kazançta yüzde 20 ve üzerinde azalma olan çalışanların telefonlarına mesaj göndermeye başladı. Bu yılın sadece ilk altı aylık döneminde 150 bin çalışana bu amaçla SMS göndererek kazançlarında azalma olduğu uyarısı yapıldı. Maaşı düşük gösteren işveren hem tazminat hem de ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.