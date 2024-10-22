Türkiye, bebekleri gözlerini kırpmadan katleden Yenidoğan Çetesini konuşuyor. Devlet, vicdanı sızlayan bir vatandaşın CİMERe yaptığı ihbar sonrası nokta operasyonla adım adım izleyerek çeteyi çökertti. Konuyla ilgili TAKVİMe konuşan bir SGK müfettişi, özel sağlık sektöründe böyle onlarca çetenin olduğunu belirtti. Sadece İstanbulda değil Anadoluda da bu çeteleşmenin olduğu ifade SGK müfettişi asıl yenidoğan bölümlerinin buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu asıl suistimallerin dahili branşlarda ve yetişkin yoğun bakımlarda yaşandığına dikkat çekti.