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SGK müfettişi TAKVİM'e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında / 22.10.24

SGK müfettişi TAKVİM'e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında / 22.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

SGK müfettişi TAKVİM'e konuştu: Yenidoğan çetesi buz dağının görünen kısmı asıl suistimal yetişkin yoğun bakımlarında / 22.10.24

Takvim 00:00
02

Pensilvanya'daki iblis başı Fetullah Gülen geberdi! Ölüm haberini FETÖ'cüler duyurdu yeğeni doğruladı! Ölüm nedeni belli oldu / 22.10.24

Takvim 01:00
03

Elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgütte "taht" kavgası: FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? Çözülmeler hız kazanacak! / 22.10.24

Takvim 06:52
04

Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan skandal hareket! Gözaltına alınmışlardı: Hakim kararını açıkladı / 22.10.24

Takvim 02:11
05

FETÖ elebaşı Gülen'in gebermesi sonrası MSB'den yazılı açıklama: Hain 'vatansız' olarak anılacak / 22.10.24

Takvim 01:42
06

CIA'den ısmarlama haberlerle FETO'yu aklama operasyonu! ABD ve İngiliz basını yasta... Yunan Katerina karalar bağladı / 22.10.24

Takvim 02:49
07

Yanlış anons! Juventus'un Arda Güler paylaşımı şoke etti / 22.10.24

Takvim 01:32
08

FETÖ elebaşı Gülen geberdi cenaze krizi başladı! Yeğeni Ebuseleme'den kara kutu Cevdet Türkyolun'a sinkaflı küfür: O... evladısınız / 22.10.24

Takvim 05:06
09

Takvim.com.tr FETÖ elebaşı Gülen'in geberdiği hastanenin izini buldu! İşte iblisin cehennemlik olduğu 251 numaralı oda / 22.10.24

Takvim 01:49
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