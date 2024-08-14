MİT, Jandarma, USOMun ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı. Ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dahil, talep eden herkesle paylaşan casusluk ağına düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. 3 farklı Telegram kanalı üzerinden, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kişilerin, kişisel verilerinin satıldığının belirlenmesi üzerine başlayan soruşturmada önce 4 ardından 7 kişi yakalandı.