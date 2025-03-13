Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Türkiye Cumhuriyetinin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik siber saldırı gerçekleştiren veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kanunla, Siber Güvenlik Başkanlığının görevleri de tanımlanıyor. Buna göre Siber Olaylara Müdahale Ekibi SOME kurmak, kurdurmak ve denetlemek başkanlığın görevleri arasında yer alıyor.