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Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis / 13.03.25

Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis / 13.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Siber Güvenlik Kanunu TBMM'de kabul edildi! Veri çalana saldırı yapana af yok: 8 yıldan 12 yıla kadar hapis / 13.03.25

Takvim 06:51
02

Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? "Mehmetçik Suriye'de kalmaya devam edecek" / 13.03.25

Takvim 07:32
03

Zamanlama manidar: Gazete Duvar kapanma kararı aldı / 13.03.25

Takvim 01:51
04

İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır "Doğu Akdeniz" hikayesiyle delil kararttı: 2018'deki sözleri foyasını ortaya çıkardı / 13.03.25

Takvim 03:26
05

Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı kabul etti / 13.03.25

Takvim 01:35
06

Başkan Erdoğan'dan "İmralı heyeti"ne yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti başvuruyu yaptı / 13.03.25

Takvim 03:57
07

Fenerbahçe'den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza / 13.03.25

Takvim 07:18
08

Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11'ini belirledi / 13.03.25

Takvim 03:57
09

Ece Gürel olayında şok detaylar! Sezer Gürel de mi spiritüel işlerle ilgileniyor? / 13.03.25

Takvim 06:31
10

Sarıyer'de İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti! / 13.03.25

Takvim 01:51
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