Soykırımcı İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak Şifa Hastanesini tanklarla bastı. Vahşete doymayan eli kanlı Netanyahu ise yapılan baskın ile övünerek, Gazzeyi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesine giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik. ifadelerini kullandı. Öte yandan baskın sırasında soykırımcı İsrail savaş suçundan sıyrılmak için sahte bir video paylaşarak Hamas, Şifa Hastanesinde İsrail ile çatışıyor yalanına soyundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu yalanı kısa sürede çürüttü. İsrailin paylaştığı sahte video 14 Ağustos 2013te Mısırdaki Rabia el-Adeviyye Meydanındaki sahra hastanesinde kaydedildiğini bildirdi.